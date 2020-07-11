В Крыму заметили колонну военной техники, которая направлялась в сторону Симферополя (фото)

Основная часть техники – военные грузовики с открытым кузовом.

На объездной в Симферополе и на участке трассы «Таврида» было замечено не менее 40 единиц военной техники, которая двигалась в сторону Симферополя.

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Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Также в самом Симферополе, по меньшей мере на одной из транспортных развязок, были замечены военные регулировщики. Основная часть техники – военные грузовики с открытым кузовом. На кабинах большинства из них имеются обозначения о перевозке опасных грузов и надпись «тосол яд». Судя по номерным знакам, все машины прибыли из одного региона.

Кроме грузовиков также была замечена колонна из четырех бронетранспортеров с большим количеством разнообразных грузов на броне. Еще один БТР передвигался на буксире.

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