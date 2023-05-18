С начала полномасштабного вторжения России в Украину правоохранительные органы зарегистрировали более 82 тысяч военных преступлений.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину правоохранительные органы зарегистрировали более 82 тысяч военных преступлений. США и Великобритания оказывают неоценимую помощь в расследовании этих преступников для дальнейшего привлечения виновных к ответственности.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Андрей Костин во время форума лидеров консультативной группы по вопросам тяжких международных преступлений (Atrocity Crimes Advisory Group, ACA), который проходил в Варшаве.

"Огромное количество военных преступлений, совершенных агрессором на украинской земле - это колоссальный вызов. Поддержка АСА очень важна для его преодоления. Это и помощь в расследовании и судебном преследовании международных преступлений РФ, и содействие нашей работе по обеспечению надлежащей поддержки и защиты потерпевших и свидетелей", - подчеркнул Андрей Костин.

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Консультативная группа по самым тяжким международным преступлениям была создана США, ЕС и Великобританией для поддержки Офиса Генерального прокурора в расследовании и судебном преследовании военных преступлений и нарушений международного гуманитарного права, совершенных в результате неспровоцированной и незаконной российской войны.

ACA предоставляет техническую поддержку и экспертную помощь Офису Генерального прокурора для наращивания его институциональных возможностей и потенциала. Под эгидой ACA разработали рекомендации по проведению опроса уязвимых групп потерпевших и свидетелей, в том числе заключенных, детей, подвергшихся депортации, и жертв гендерно-обусловленного насилия. Эти рекомендации передали Офису Генерального прокурора.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что ACA поддерживает справедливое и независимое правосудие.

Министр иностранных дел и дел Содружества наций и международного развития Великобритании Джеймс Клеверли заверил Украину во всесторонней поддержке ради обеспечения мира и справедливости.

"Жестокие преступления, которые мы наблюдаем в Украине с момента незаконного вторжения России, ужасны. Виновные должны быть привлечены к ответственности ... Мы едины с Украиной и приветствуем работу Генерального прокурора по обеспечению справедливости для украинского народа", - подчеркнул Джеймс Клеверли.

Чтобы приблизить ответственность для военных преступников и приобщить к этому процессу как можно более широкий круг из партнеров, Андрей Костин провел целый ряд встреч с партнерами в течение последних недель. Среди них участие саммите коалиции по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, заседании Dialogue Group, встреча с представителями аналитической организации GLOBSEC, с главой Службы внешнеполитических инструментов Еврокомиссии Петером Вагнером, встречи с директором Европола Катрин Де Болле, партнерами из Польши, Хорватии, Словакии, Болгарии и других государств.