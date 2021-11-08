Эксперт также ответил на вопрос о необходимости делать прививки детям.

Иммунолог Центра по контролю заболеваний (CDC) США, доктор Умид Шарапов назвал приоритетные группы населения, которые нужно вакцинировать от COVID-19 в первую очередь.

Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью РБК-Украина.

"Если мы посмотрим на группы риска, то туда, конечно, в первую очередь входят те группы лиц, у которых смертность выше и осложнения от COVID выше. Это взрослые в возрасте 65+, это люди, у которых есть хронические заболевания, включая гипертонию, диабет, проблемы со слабым иммунитетом. Туда входят также работники здравоохранения – врачи, медсестры, санитарки и так далее. Это одна из главных групп, есть еще и другие, которые нужно вакцинировать в первую очередь", – отметил специалист.

"То есть сейчас, когда идет вакцинальная компания, то приоритетная группа – это 65+. Поэтому если есть читатели в этом возрасте, обезопасьте себя. Вы видите, что идет очередная волна пандемии в Украине, самый правильный шаг – это себя защитить", – добавил он.

Читайте такжеИммунолог из США назвал условие для возвращения Украины к жизни "без локдаунов и карантинов"Отвечая на вопрос о вакцинации детей, Умид Шарапов отметил, что это тоже необходимо:

"Что насчет детей? Дети играют важную роль в этой эпидемии, так как они распространяют инфекцию. Они ходят в школы, детские сады, там много детей, инфекция распространяется быстро и так они могут заражать своих родителей, бабушек и дедушек. Поэтому после того, как научные исследования показали, что вакцина настолько безопасна, что ее можно использовать даже для детей… Сейчас в Украине разрешили использовать уже с 12 лет. Если родители хотят вакцинировать, нужно вакцинировать, потому что таким образом вы не только защищаете своего ребенка, но и также своих окружающих. Поэтому я хотел бы сказать, что детей нужно вакцинировать".

На сегодня почти 8 миллионов украинцев уже полностью иммунизированы от коронавирусной болезни.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Катерина Шварц