Семья погибшей корреспондентки Александры Кувшиновой обвиняет Fox News в халатности, ведь местные чиновники советовали телекомпании не отправлять журналистов в зону боевых действий.

Родные украинской журналистки Александры Кувшиновой, которая погибла во время репортажа о войне в Украине 14 марта 2022 года, подали иск против телеканала Fox News за противоправную смерть, пишет Business Insider.

В иске телекомпанию обвиняют в халатности, ведь она отправила команду журналистов, которые работали по контракту с Fox News, в зону активных боевых действий, несмотря на многочисленные предупреждения от местных чиновников и консультанта по вопросам безопасности, которые советовали им не ехать туда.

"Я не понимаю, как было принято решение для Fox News ехать туда, где было опасно, где существовала живая угроза. Там было так страшно. Почему они там оказались?" - рассказывал отец Александры Андрей Кувшинов в 2022 году для Business Insider.

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Известно, что во время этого события 14 марта погибло еще несколько человек, среди которых ветеран Fox News, оператор с многолетним стажем Пьер Закржевский.

Кроме того, в иске есть обвинения и против иностранного корреспондента Fox News Бенджамина Холла, который был членом той же команды, которая отправилась в зону боевых действий. Во время съемки репортажа он был серьезно ранен. Через год после гибели украинской журналистки Холл опубликовал свою книгу "Спасенный", в которой рассказывает о своей поездке в зону боевых действий в Украине. В иске семья Кувшиновой уверяет, что в книге есть "ложная информация" о смерти журналистки.

"Истинные обстоятельства смерти Саши, которые противоречат официальным заявлениям Fox News, Бена Холла и издательства Harper Collins, были обнаружены в результате расследования, проведенного их адвокатами почти два года спустя. Новая информация и новые противоречия продолжают появляться и по сей день", - говорится в иске.

В то же время представитель Fox News в комментарии для Business Insider заявил, что телеканал будет "с уважением защищаться от недостоверных утверждений в рамках этого иска", несмотря на то, что компания понимает горе родителей журналистки и продолжает "оплакивать потерю как Пьера Закржевского, так и Саши Кувшиновой".

"Безопасность наших журналистов всегда была приоритетом номер один, и мы бесконечно благодарны журналистам Fox News, которые освещали войну в Украине, и мы продолжаем делать репортажи из региона", - говорится в заявлении.

Гибель украинской журналистки Александры Кувшиновой: что известно

14 марта 2022 года во время освещения событий на Киевщине погибла украинская журналистка Александра Кувшинова вместе с оператором Fox News Пьером Закжевским. Украинка сопровождала иностранных коллег и помогала с переводом, чтобы правильно транслировать российскую агрессию в Украине.

Позже журналистка и основательница 7,62 project Марго Гонтарь заявила, что погибшая под Киевом Александра Кувшинова писала, что российские оккупанты целенаправленно целятся в журналистов.

"Писала, что россияне целятся в журналистов и что им чудом везло. Шутила что "врываемся в казацкий муд" и сбрасывала мемчики о Путине потому что "что делать, без юмора никак". А сегодня мне сказали, что она погибла...", - написала Гонтарь в Facebook 15 марта 2022 года.

Уже 16 марта того же года Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что гибель журналистов от обстрелов РФ является весомой причиной усиливать санкции против Москвы.

"Оккупанты совершили новые и очевидные военные преступления. Обстреливали мирные города, гражданскую инфраструктуру. Количество ракет, которые Россия применила против Украины, уже превышает 900. Авиабомб столько, что их невозможно подсчитать. От артиллерийского удара российских войск погибли еще двое журналистов. Украинка Александра Кувшинова и представитель американской Fox News Пьер Закржевский. Еще один журналист тяжело ранен. Обстрел произошел в Киевской области", - отреагировал тогда на гибель журналистов глава государства.

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