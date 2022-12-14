Аккордбанк установил генераторы в своих отделениях по всей Украине (143 точки). Кроме того, в регионах сформирован резерв генераторов разной мощности на экстренные случаи, а также резерв топлива, сообщает пресс-служба банка. Также в сообщении говорится, что полностью обеспечена резервным питанием и собственная служба инкассации Аккордбанка. Специалисты финучреждения наладили работу с помощью спутниковой связи Starlink. Это означает, что инкассация средств и пополнение наличными сети отделений Аккордбанка будет проводиться в любой критической ситуации.

Как отмечает Алексей Руднев, Председатель Правления ПАО "КБ "АККОРДБАНК", эти меры помогут воспользоваться услугами отделений банка даже в условиях блекаутов всем категориям клиентов. "Это и проведение платежей, и обслуживание внешнеэкономических контрактов, а также обмен валют и выдача наличных", - сказал руководитель банка.

С начала военной агрессии России против Украины Аккордбанк системно и регулярно поддерживает ВСУ, недавно банк перечислил 7-значную сумму на создание флота морских дронов и такую же сумму еще раньше на закупку дронов-камикадзе. За это время банку удалось открыть 30 новых отделений, увеличить количество рабочих мест и сохранить ежемесячную прибыльную деятельность.