Суд частично удовлетворил апелляционную жалобу и отправил лидера движения «Гонор» Сергея Филимонова под ночной домашний арест.

Киевский апелляционный суд изменил с круглосуточного на ночной домашний арест меру пресечения лидеру движения «Гонор» Сергею Филимонову, подозреваемому в совершении хулиганских действий во время акции возле Офиса президента 20 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом коллегия судей частично удовлетворила иск адвоката Маси Найем.

Он просил суд отменить круглосуточный домашний арест для Филимонова, избранный Печерским райсудом, и не избирать никакой другой меры пресечения. Вместо этого суд частично удовлетворил эту апелляционную жалобу, избрав активисту ночной домашний арест. Филимонов должен находиться по месту своего жительства с 22.00 до 08.00.

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Мера пресечения будет действовать до 23 мая.

Против Филимонова открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 групповое хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) Уголовного кодекса.

В качестве доказательства совершения хулиганских действий полиция предоставила лишь видео, где активист держал в руках файер.

На прошлой неделе столичный апелляционный суд отменил круглосуточный домашний арест, избранный еще одному участнику акции на Банковой - лидеру общественного движения «Защитим Протасов Яр» Роману Ратушному, но ему вообще не избрал новой меры пресечения.

Акция под Офисом президента: что известно

20 марта возле здания Офиса президента в Киеве состоялась акция в поддержку осужденного общественного активиста Сергея Стерненко. Протестующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты. Они пытались поджечь табличку "Президент Украины" на здании. Активисты разбили стекло в двери здания и забросали файеры и дымовые шашки внутрь. Один из файеров залетел на балкон здания. Кроме того, участники акции разрисовали здание ОП красной краской. По состоянию на 30 марта десяти участникам акции сообщено о подозрениях, в отношении нескольких составлены административные протоколы. В частности, в совершении хулиганских действий подозревают, лидера общественного движения «Защитим Протасов Яр» Романа Ратушного, Владислава Гранецкого-Стафийчука (псевдо Влад Сордо), лидера движения «Гонор» Сергея Филимонова и активиста этого же движения Алексея Белковского.

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Автор: Дмитрий Хилюк