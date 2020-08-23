В Киеве проходит акция солидарности с белорусами (фото)

Участие в акции принимают около 100 человек, преимущественно молодые люди.

В Киеве проходит акция солидарности с белорусским народом.

Как передает корреспондент УНИАН, на ул. Михаила Коцюбинского, возле Посольства Беларуси в Украине собрались около 100 человек, преимущественно молодые люди.

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Многие участники акции накинули на плечи белорусские национальные бело-черво-белые флаги. Кое-кто из участников держит государственные флаги Украины.

После выступлений у посольства участники акции отправились на Майдан Незалежности, чтобы продолжить акцию.

Они выстроились в живую цепь и, держась за бело-красную ленту, медленно отправились на Майдан.

На странице акции в Facebook отмечается, что на днях весь мир стал свидетелем невероятного пробуждения белорусской нации, вступившей единым сердцем и единой душой на путь свободы и освобождения от диктатуры, которая показала свое истинное лицо, начав кровавую и бесчеловечную войну со своим народом.

В 1989 году 25% населения трех прибалтийских республик - Литва, Латвия, Эстония - выстроились в живую цепь протяженностью в 670 километров, таким образом соединив Таллин, Ригу и Вильнюс.

В 31-ую годовщину Балтийского пути инициативные группы из Беларуси, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Молдовы организуют в своих странах и во многих столицах мира Живую цепь солидарности с белорусским народом #FreedomWay.

Массовые протесты в Беларуси: что происходит

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

14 августа ЦИК огласил окончательные их результаты. За Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками, разгорелся политический кризис.

Сегодня, 23 августа, в Минске 15-й день продолжаются протесты. На «Марш новой Беларуси» в Минск приехали люди из разных уголков Беларуси. В акции принимают участие до 200 тыс. человек. Кроме того, люди выходят на центральные площади своих городов.

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Автор: Дмитрий Хилюк