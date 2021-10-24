В законодательстве четкой нормы об этом нет.

Угрозы некоторых работодателей к тем сотрудникам, которые отказались вакцинироваться от коронавируса - незаконны.

Об этом заявил адвокат Ростислав Кравец в комментарии сайту UBR.

Он пояснил, что такие требования могут обосновывать 12-й статьей закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней".

"Но в статье закона нет и слова об увольнении. Вернее, там оно есть, но "увольнение на основании закона". Ни в одном нормативном акте Украины, ни в одном законе нет порядка такого увольнения", - объяснил юрист.

По его словам, в украинском законодательстве не предусмотрели порядок увольнения невакцинированных. В случае конфликтных ситуаций адвокат советует сотрудникам требовать законной аргументации увольнения либо отстранения.

Читайте такжеПандемия не утихает: накануне выходных - еще более 23 тысяч новых COVID-больныхРанее появилось объяснение юриста, законно ли высаживать из транспорта невакцинированного пассажира.

Напомним, что по данным Минздрава, абсолютное большинство пациентов "ковидных" отделений не вакцинировались от коронавируса. В ведомстве призывают украинцев сделать прививки ради сохранения здоровья себя и своих родных во время пандемии коронавируса.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Виолетта Орлова