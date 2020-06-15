Новые районы в Украине: в "Слуге народа" рассказали, нужно ли будет менять документы

Административно-территориальная реформа не коснется областей, но районные советы в будущем должны быть полностью ликвидированы.

В Украине после сокращения количества районов не нужно будет менять документы: паспорта, документы о праве собственности на недвижимость.

Административно-территориальная реформа не коснется областей, но районные советы в будущем должны быть полностью ликвидированы. Об этом рассказал народный депутат Украины от партии "Слуга народа", председатель подкомитета ВРУ по вопросам административно-территориального устройства Виталий Безгин, передает "Обозреватель".

Читайте такжеВ Минрегионе спрогнозировали, когда завершится реформа децентрализации в Украине

В каждой общине будет создан центр предоставления административных услуг, где можно будет решить большую часть вопросов. Жителям новых районов не нужно будет менять печати в паспортах и вносить изменения в другие персональные документы. Изменению подлежат только документы, касающиеся юридических лиц, пояснил Безгин.

По его оценкам, экономия от сокращения аппаратов райгосадминистраций составит около 3,6 миллиардов гривень. Одновременно на финансирование программы развития сети административных услуг в общинах планируется выделить около 2,1 миллиарда гривень. Таким образом, общая сумма экономии составит более миллиарда гривень.

Нардеп спрогнозировал, что эти изменения приведут к "естественному профессиональному отбору" среди работников аппаратов райгосадминистраций. Наиболее эффективные из них смогут найти свое место в системе местного самоуправления на уровне общин.

Как уточнил Безгин, реформа не коснется областей. "Области должны заниматься региональными стратегиями, региональной политикой". "Но районные советы в перспективе должны быть ликвидированы", – сказал он.

По словам нардепа, реформу "нужно цементировать изменениями в Конституцию". "Мы планируем инициировать изменения в Конституцию относительно децентрализации власти", – сообщил он.

Кабинет министров на внеочередном заседании 12 июня утвердил новый проект районирования областей Украины, а также создания территориальных общин. Согласно решению правительства, общее количество районов в стране составит 129, тогда как сейчас – 490.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram