К отоплению в Украине уже подключена почти четверть всех жилых домов - Минрегион

Как сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на данные оперативно-диспетчерской службы ведомства, ни один дом не подключен к теплу в Волынской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Черновицкой и Черниговской областях.

Вместе с тем, по данным Минрегиона, к теплу по Украине уже подключены 6,3 тыс. школ (34,9% от общего количества), 6,4 тыс. дошкольных учебных заведений (48,9%) и 2,9 тыс. больниц (44,3%). При этом отопление объектов социальной сферы не начато только в Закарпатской области.

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Как сообщал УНИАН, в текущем году правительство поставило задачу всем областям Украины сократить потребление газа на 30% в связи с дефицитом топлива, возникшим вследствие прекращения поставок газа из РФ. При этом сообщалось, что если в Украине будет наблюдаться теплая погода, то отопительный сезон может начаться позже обычного и раньше закончится в целях экономии газа. Также правительство обязало все города Украины в текущем году согласовывать с Кабмином дату начала отопительного сезона. По данным Минрегиона, отопительный сезон в Украине должен был начаться с 1 ноября.

Однако 21 октября президент Украины Петр Порошенко на встрече с вице-премьер-министром - министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимиром Гройсманом дал поручение до конца текущей недели начать отопление всех без исключения домов в стране.