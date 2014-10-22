Штормовой ветер осложнит переправу через Керченский пролив
17:03, 22 октября 2014Общество
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В районе Керченской переправы в ближайшие дни ожидается понижение температуры воздуха на 10-12 градусов (до 10 градусов тепла) и резкое усиление ветра.
На Керченской переправе ожидается штормовой ветер / УНИАН
Это может вызвать затруднения в работе паромной линии, сообщили ТАСС в Единой транспортной дирекции РФ.
24 октября ветер может усилиться до 23 метров в секунду, 25-26 октября - до 25 метров в секунду. Организаторы пассажирских и грузовых перевозок через Керченский пролив не рекомендуют российским туристам и грузоотправителям планировать на этот период поездки в Крым.
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На данным момент сила ветра в районе переправы не превышает шести-семи метров в секунду. Курсирует четыре парома.
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