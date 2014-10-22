В Сети появилось видео "Варфоломеевской ночи" для боевиков

Видео "Вафломеевской ночи" для боевиков выложил в Сеть пользователь Влад Волошин, передает ТСН.

В комментариях к видео он убеждает, что цель обстрела была достигнута, но не уточняет, когда именно было снято видео. Разве что добавил, что видео было снято не сегодня ночью.

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Напомним, что Варфоломеевская ночь - резня во Франции протестантов-гугенотов с католиками в ночь на 24 августа 1572 года.