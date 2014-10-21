Почти 80% украинцев оказали благотворительную помощь армии или переселенцам

77,7% украинцев с мая по сентябрь оказывали благотворительную помощь армии или вынужденным переселенцам.

Об этом свидетельствуют данные совместного опроса фонда "Демократические инициативы им. Илька Кучерива" и КМИС, передает Украинская правда.

32,5% украинцев ответили, что уже перевели свои средства на счета украинской армии.

Еще 23% граждан воспользовались помощью благотворительных фондов и волонтерских организаций, передав средства, вещи и продукты именно через них.

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9% приняли участие в магазинных акциях, купив товары по спискам для нужд армии и передав их волонтерам, или бросив деньги в ящики.

Лично помогают вынужденным переселенцам вещами и деньгами 7% граждан, а 0,8% приняли переселенцев у себя дома.

Волонтерством, то есть непосредственным сбором средств, лекарств, вещей и доставкой их в горячие точки, занимаются 3% украинцев.

В демографическом разрезе мужчины и женщины проявляют свою благотворительность почти поровну.

35% мужчин и 30% женщин склонны лично перечислять средства на счета армии.

Передавать же помощь через благотворительные фонды больше берутся женщины (24%), чем мужчины (20%).

Люди с высшим (33%) и специальным (33%) образованием помогают больше, чем те, кто имеет неполное среднее (19%).

По возрастному распределению больше благотворителей среди тех, кому от 50 до 60 лет (41%), а также среди молодежи 18-29 лет (34,5%).

Ощутимо преобладает помощь сельского населения: среди горожан только 28% перечислили средства армии и 11,5% передали помощь волонтерам; среди крестьян таких соответственно - 40% и 46%.

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Среди регионов больше всего помогают армии и переселенцам Запад и Центр, (47% и 37%). Юг и Восток несколько отстают - 29% и 18% соответственно.

Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме АР Крым и Луганской области, вместо которой увеличена квота Донецкой области.

Всего было собрано 2035 анкет. Погрешность выборки не превышает 2,2%.