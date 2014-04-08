Армии разрешили использовать благотворительные пожертвования

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления материально-финансового обеспечения обороноспособности государства» (регистрационный номер 4491).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 231 из 241 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Данным законом внесены изменения в законы Украины "Об обороне Украины", "О Вооруженных силах Украины", "О мобилизационной подготовке и мобилизации", "О гуманитарной помощи", "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях".

Читайте такжеЗа сутки в поддержку украинской армии на счета Минобороны поступило почти 9 млн гривен

Изменениями предусмотрено разрешить финансирование национальной обороны государства, Вооруженных сил, мобилизационной подготовки и мероприятий по мобилизации дополнительно за счет благотворительных пожертвований физических и юридических лиц в порядке, определенном Кабинетом министров.

В объяснительной записке к законопроекту отмечается, что финансовое обеспечение военной отрасли страны является крайне неудовлетворительным, что привело к резкому обострению кризисного состояния обороноспособности государства и боеспособности Вооруженных сил Украины. Самым слабым местом остается проблема военно-технической модернизации и переоснащения Вооруженных сил новейшими и перспективными образцами вооружений. Более 20 лет находятся в эксплуатации свыше 80% вооружений и военной техники Вооруженных сил. Общий объем вооружений, которые нуждаются в замене, превышает 50%. Только 30% приходится на относительно современные образцы, но и они по своим характеристикам все-таки уступают лучшим мировым системам вооружений. Морально устарели или исчерпали свой эксплуатационный ресурс 80% вооружений ракетной артиллерии, около 60% военно-воздушных сил, 70% средств радиоэлектронной борьбы и 50% противотанковых вооружений Украины.

Читайте такжеВ Чернигове предприятия и учреждения оказали помощь армии на 303 тысячи гривен

По оценкам западных экспертов, боевой потенциал Вооруженных сил Украины ежегодно снижается почти на 9%, и сейчас составляет немногим более 20% уровня 1992 г.

Как сообщал УНИАН, 15 марта стартовала акция «Поддержи Украинскую армию». По состоянию на 7 апреля на счета Министерства обороны Украины в рамках акции “Поддержи Украинскую армию” поступило уже более 88 млн грн от юридических и физических лиц.