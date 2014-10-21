Милиция возбудила 71 дело по фактам подкупа избирателей

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, отметив, что в настоящее время еще никому не вручено сообщение о подозрении.

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"Но задача такова: довести дело до конца, пока по каждому случаю суд не определит степень вины тех, кто занимался раздачей денег, продуктовых пакетов, кастрюль и тому подобное", - сказал советник.

В свою очередь координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская отметила, что активистами организации зафиксировано более 300 нарушений избирательного законодательства.