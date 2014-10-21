Милиция возбудила 71 дело по фактам подкупа избирателей
12:19, 21 октября 2014Общество
0
По состоянию на сегодняшний день по фактам нарушений избирательного законодательства открыто 178 уголовных производств, из них 71 - за подкуп избирателей.
Милиция завела 71 дело по факам подкупа избирателей / Фото УНИАН
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, отметив, что в настоящее время еще никому не вручено сообщение о подозрении.
Читайте такжеВ Украине ввели уголовную ответственность за подкуп избирателей
"Но задача такова: довести дело до конца, пока по каждому случаю суд не определит степень вины тех, кто занимался раздачей денег, продуктовых пакетов, кастрюль и тому подобное", - сказал советник.
В свою очередь координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская отметила, что активистами организации зафиксировано более 300 нарушений избирательного законодательства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter