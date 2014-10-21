В сети появилось новое видео боя в Донецком аэропорту
02:15, 21 октября 2014Общество
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В сети опубликовано видео боя в Донецком аэропорту, снятое одним из "киборгов".
REUTERS
Ролик выложен в сети Facebook на странице Позывной Маршал.
На видео показан очередной штурм боевиками аэропорта: слышны выстрелы и звуки команд.
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В конце ролика звучит взрыв. Судя по комментариям автора ролика в здание попала крупнокалиберная мина или 152мм снаряд.
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