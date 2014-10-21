В сети появилось новое видео боя в Донецком аэропорту

В сети опубликовано видео боя в Донецком аэропорту, снятое одним из "киборгов".

Ролик выложен в сети Facebook на странице Позывной Маршал. На видео показан очередной штурм боевиками аэропорта: слышны выстрелы и звуки команд. Читайте также"Киборги" уверяют, что российских танков возле аэропорта в Донецке становится все больше В конце ролика звучит взрыв. Судя по комментариям автора ролика в здание попала крупнокалиберная мина или 152мм снаряд.

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