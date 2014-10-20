В Мелитополе взорвался газ в жилом доме, три человека погибли

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел в 21.50 19 октября по ул. Февральськой, 233 в пятиэтажном жилом доме, в квартире на третьем этаже.

В результате взрыва погибли трое человек и один человек в тяжелом состоянии госпитализирован в городскую больницу.

Читайте такжеВ Сумах мужчина "взорвал" квартиру через отсутствие желания жить дальше. Пострадали трое человекЧастично повреждены несущая стена и плита перекрытия между третьим и четвертым этажами.

Спасено одно лицо. Из дома временно отселены в профилакторий и к родственникам 30 жителей.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.