В Мелитополе взорвался газ в жилом доме, три человека погибли
09:27, 20 октября 2014Общество
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В Мелитополе в результате взрыва газа в жилом доме погибли три человека, один травмирован.
В результате взрыва газа в Мелитополе погибли три человека / ria-m.tv
Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел в 21.50 19 октября по ул. Февральськой, 233 в пятиэтажном жилом доме, в квартире на третьем этаже.
В результате взрыва погибли трое человек и один человек в тяжелом состоянии госпитализирован в городскую больницу.
Читайте такжеВ Сумах мужчина "взорвал" квартиру через отсутствие желания жить дальше. Пострадали трое человекЧастично повреждены несущая стена и плита перекрытия между третьим и четвертым этажами.
Спасено одно лицо. Из дома временно отселены в профилакторий и к родственникам 30 жителей.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
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