В Луганске из-за боевых действий полностью разрушено более тысячи домов

В Луганске по состоянию на среду, 15 октября, департамент по вопросам труда и социальной защиты населения Луганского городского совета на базе центра административных услуг (ул. Коцюбинского, 14) зарегистрировал более 5,4 тыс. заявлений от жителей о разрушениях домов из-за боевых действий.

Как говорится в сообщении пресс-службы Луганского горсовета, по состоянию на 15 октября зафиксировано более 5,4 тыс. обращений граждан по разрушению жилых домов, из них: полностью разрушенных 1125; частично разрушенных - 1470.

Читайте такжеВ Луганске за два дня нашли и обезвредили 415 снарядов

По вопросам получения социальной помощи в виде одежды обратилось более 900 человек, по вопросам расселения в общежитие при полном разрушении жилья - 155 семей (400 человек).

Заявления от жителей, чье жилье пострадало, департамент принимает ежедневно.