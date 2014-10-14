Защищать украинские компьютеры от хакеров будут военные и разведчики

Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) создала оперативную группу по вопросам реагирования на компьютерные атаки с целью предотвращения и быстрого устранения нарушений безопасности информации в информационно-телекоммуникационных системах, сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, оперативная группа реагирования на компьютерные атаки станет основой для создания Национального центра киберзащиты и противодействия киберугрозам, что предусмотрено Указом президента Украины от 24 сентября текущего года.

По данным ведомства, в состав оперативной группы будут входить представители Госспецсвязи, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел, Службы внешней разведки, Минобороны и Генерального штаба Вооруженных сил, Генеральной прокуратуры, Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, а также представители телеком-операторов и общественных организаций.

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«Взаимодействие между членами оперативной группы планируется осуществлять с использованием современных электронных технологий обмена информацией», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее неизвестные хакеры неоднократно совершали DDoS-атаки на интернет-ресурсы государственных органов и правительственных порталов.

В мае 2014 года на внеочередных выборах президента Украины хакеры осуществили несанкционированное вмешательство в работу локальной компьютерной сети ЦИК, что привело к временной блокировке информационной инфраструктуры комиссии и выхода из строя Единой информационно-аналитической системы «Выборы».

Также были зафиксированы факты DDoS-атак на официальный сайт cvk.gov.ua а также было выявлено наличие вредоносного программного обеспечения на локальной компьютерной сети ЦИК.

По данным Службы безопасности Украины, большинство хакерских атак осуществлялось с территории Российской Федерации.

В свою очередь, по словам председателя Госспецсвязи Владимира Зверева, база данных государственного реестра избирателей в результате хакерских атак на серверы ЦИК не пострадала.