В Счастье после минометного обстрела загорелась ТЭС

Согласно предварительным данным, станция получила повреждения во время обстрела, который начался примерно в 18.30, сообщает Информатор

Согласно информации, загорелся 11 трансформатор. Силы ВСУ, находящиеся в Счастье, подняты по тревоге.

Частично пропал свет во многих районах Северодонецка, Рубежного.

Сообщалось также о проблемах с электричеством в Алчевске, Перевальске, и Белокуракино. Нет света и в половине районов Лисичанска (Пролетарий, район завода РТИ). Возникли проблемы с мобильной связью.

По сообщению сотрудников РЭС, электроснабжение было отключено из Луганской ТЭС. Так как загорелся трансформатор собственных нужд.

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По данным на 19:37, свет пропал в Меловском, Беловодском и Новопсковском районах.

Позже командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук сообщил "Громадському ТВ", что пожар уже удалось потушить.

Согласно информации Мельничука, пожар начался из-за прямого попадания в ТЭС из миномета. Во время тушения минометный обстрел не останавливался. В результате этого во время пересменки был ранен один сотрудник станции. Других пострадавших ни среди бойцов "Айдара", ни среди пожарных нет.

Как известно, 5 октября боевики обстреляли город Счастье. Террористы ведут огонь по городу с территории поселка Веселая гора.