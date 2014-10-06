Железнодорожный вокзал Донецка попал под обстрел (фото)

В социальных сетях выложено несколько фотографий, на которых изображены повреждения от попавших в него снарядов, передает informator.

Как сообщал УНИАН, 29 августа в результате обстрела Привокзальной площади от попадания снаряда горело здание железнодорожного вокзала Донецка.