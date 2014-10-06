Железнодорожный вокзал Донецка попал под обстрел (фото)
16:49, 06 октября 2014Общество
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Сегодня днем подвергся обстрелу железнодорожный вокзал Донецка.
Ж/Д вокзал в Донецке попал под обстрел / фото informator.lg.ua
В социальных сетях выложено несколько фотографий, на которых изображены повреждения от попавших в него снарядов, передает informator.
В результате обстрела повреждено здание вокзала /фото informator.lg.ua
Как сообщал УНИАН, 29 августа в результате обстрела Привокзальной площади от попадания снаряда горело здание железнодорожного вокзала Донецка.
фото informator.lg.ua
фото informator.lg.ua
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