Железнодорожный вокзал Донецка попал под обстрел (фото)

16:49, 06 октября 2014
Общество
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Сегодня днем подвергся обстрелу железнодорожный вокзал Донецка. 

фото /informator.lg.ua
 

В социальных сетях выложено несколько фотографий, на которых изображены повреждения от попавших в него снарядов, передает informator.В результате обстрела повреждено здание вокзала /фото informator.lg.ua

Как сообщал УНИАН, 29 августа в результате обстрела Привокзальной площади от попадания снаряда горело здание железнодорожного вокзала Донецка.

фото informator.lg.ua
фото informator.lg.ua

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