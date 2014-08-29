В Донецке в результате обстрела загорелся железнодорожный вокзал

21:31, 29 августа 2014
Общество
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В Донецке в результате обстрела Привокзальной площади от попадания снаряда загорелась здание железнодорожного вокзала. По сообщению Донецкого городского совета, жертв и пострадавших нет.

фото из соцсетей

По свидетельствам людей, которые оказались на месте пожара, осколки снарядов летели даже через две остановки",- передает Еспресо.TV.

В соцсетях сообщают, что клубы черного дыма от пожара можно наблюдать в двух районах Донецка - Киевском и Куйбышевском.

фото из соцсетей

"В Киевском районе эпицентром обстрела стала Привокзальная площадь. Произошло возгорание торговых павильонов. На месте работают пожарные наряды МЧС. Один из снарядов попал в троллейбус и тот загорелся. Никто не пострадал, и водитель, и пассажиры успели выбежать", - говорится в сообщении горсовета.

фото из соцсетейфото из соцсетей

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