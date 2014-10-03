На выходных в Украине будет прохладно и солнечно

Температура воздуха в Украине ночью опустится до заморозков 0-5 градусов. В течение дня потеплеет до +9+16 градусов, сообщает Opogode.ua.

Ночью и утром ожидаются туманы.

В западной части - преимущественно без осадков, лишь в Карпатах и на Закарпатье местами возможны незначительные дожди. Температура воздуха ночью +4+10 днем +9+15 градусов.

В северных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +2+9, местами заморозки 0-5 градусов, днем ​​+9+14 градусов.

В центральных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +2+9, местами заморозки 0-4 градуса, днем +9+14 градусов.

На востоке Украины будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +1+6, местами заморозки 0-5 градусов, днем +​​9+15 градусов.

В южной части дождей не ожидается. Температура воздуха ночью +5+12, днем +12+16 градусов.

В Киеве в выходные будет сухо и холодно. Температура воздуха ночью +2+5, местами заморозки 0-2 градуса, днем +9+12 градусов.

Ветер в Украине ожидается северо-восточный, 5-12 м/с.