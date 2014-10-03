На выходных в Украине будет прохладно и солнечно

15:49, 03 октября 2014
Общество
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4-5 октября в Украине удержится сухая погода, лишь на крайнем западе местами пройдут небольшие дожди. 

На выходных обещают осеннюю прохладу / flickr.com/photos/ellessar2010

Температура воздуха в Украине ночью опустится до заморозков 0-5 градусов. В течение дня потеплеет до +9+16 градусов, сообщает Opogode.ua.

Ночью и утром ожидаются туманы. 

В западной части - преимущественно без осадков, лишь в Карпатах и на Закарпатье местами возможны незначительные дожди. Температура воздуха ночью +4+10 днем +9+15 градусов. 

В северных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +2+9, местами заморозки 0-5 градусов, днем ​​+9+14 градусов. 

В центральных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +2+9, местами заморозки 0-4 градуса, днем +9+14 градусов. 

На востоке Украины будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +1+6, местами заморозки 0-5 градусов, днем +​​9+15 градусов. 

В южной части дождей не ожидается. Температура воздуха ночью +5+12, днем +12+16 градусов. 

В Киеве в выходные будет сухо и холодно. Температура воздуха ночью +2+5, местами заморозки 0-2 градуса, днем +9+12 градусов. 

Ветер в Украине ожидается северо-восточный, 5-12 м/с.

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