СБУ задержала мужчину, который в соцсетях искал новобранцев для «ЛНР»

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что задержанный гражданин размещал в открытом доступе в сети Интернет тексты с призывами к свержению конституционного строя Украины, игнорированию украинских органов власти, их насильственной смене на псевдоструктуры террористической организации «ЛНР». Злоумышленник также распространял фото и видео-материалы антиукраинского содержания, искажающие информацию о ходе АТО.

Задержанный признал, что призывал своих знакомых пройти организованные им тренировки по военной подготовке для дальнейшего вступления в бандформирования.

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Следственным отделом УСБУ в Луганской области начато уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации), ведется следствие.