СБУ задержала мужчину, который в соцсетях искал новобранцев для «ЛНР»
Контрразведка СБУ задержала в г. Северодонецк Луганской области местного жителя, гражданина Украины З., 1996 г.р., который вел антиукраинскую агитацию в социальных сетях и подстрекал присоединяться к боевикам «ЛНР» для участия в террористической деятельности.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что задержанный гражданин размещал в открытом доступе в сети Интернет тексты с призывами к свержению конституционного строя Украины, игнорированию украинских органов власти, их насильственной смене на псевдоструктуры террористической организации «ЛНР». Злоумышленник также распространял фото и видео-материалы антиукраинского содержания, искажающие информацию о ходе АТО.
Задержанный признал, что призывал своих знакомых пройти организованные им тренировки по военной подготовке для дальнейшего вступления в бандформирования.
Читайте такжеВ Одесе СБУ задержала "антимайдановца", причастного к событиям 2 мая (фото)
Следственным отделом УСБУ в Луганской области начато уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации), ведется следствие.