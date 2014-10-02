Гиркин стал персоной нон грата в российских теленовостях
00:44, 02 октября 2014Общество
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Российская пропаганда перестала эксплуатировать фамилию одного из главарей донецких террористов Игоря Стрелкова (Гиркина).
REUTERS
Об этом у себя в Twitter пишет заместитель главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Владимир Варфоломеев.
"Герой Новороссии" Игорь Гиркин/Стрелков - персона нон грата в теленовостях. (Первый, Россия, ТВЦ, НТВ, Пятый, РЕН)", - написал он.
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Ранее сообщалось, что один из лидеров донецких террористов Игорь Стрелков (Гиркин) выехал в Россию и заявил, что не вернется на Донбасс в ближайшее время.
"Герой Новороссии" Игорь Гиркин/Стрелков - персона нон грата в теленовостях. (Первый, Россия, ТВЦ, НТВ, Пятый, РЕН) pic.twitter.com/mXlrcXxTNV
— Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) Жовтень 1, 2014
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