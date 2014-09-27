В Умани спасли хасида, который начал тонуть во время ритуального омовения

20:34, 27 сентября 2014
Общество
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В городе Умань Черкасской области сегодня в 13.15 спасатели из отряда Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям спасли хасида-паломника из Израиля, который начал тонуть во время ритуального омовения в местном пруду.

В Умани спасли из воды паломника-хасида

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь начальника УДСНС в Черкасской области Константин Проценко, во время патрулирования территории вокруг затопленного карьера, где хасиды совершают ритуальные омовения, сотрудники водолазного отделения аварийно-спасательного отряда спецназначения УДСНС заметили, как паломник-хасид во время религиозного омовения начал тонуть.

Читайте такжеВ Умани сотрудники ГСЧС спасли лагерь хасидов от водыВодолазы-спасатели мгновенно отреагировали, и сумели вытащить его из воды. Уже на берегу мужчине оказали неотложную медицинскую помощь и передали его врачам.

На данный момент жизни 21-летнего хасида из израильского города Явнэ ничто не угрожает, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что пожарные спасли от огня 15 хасидских паломников.

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