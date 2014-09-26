Колесников: украинской молодёжи нужно вернуть любовь к инженерным специальностям

Украине срочно нужны профессионалы инженерных специальностей. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и связи, президент благотворительного фонда Борис Колесников во время брифинга на международной выставке InnoTrans, которая проходит в эти дни в Берлине.

«Миссия моего Фонда – вернуть тягу молодежи к знаниям и любовь к инженерным специальностям, – сказал Борис Колесников. – Сейчас в Украине предостаточно юристов и политологов. Но катастрофически не хватает «технарей». Такое впечатление, что в стране сейчас нет экономики…» Именно поэтому Благотворительный Фонд «Фонд Бориса Колесникова», один из проектов которого направлен на поддержку и развитие молодых украинских специалистов железнодорожной отрасли, организовал для 20-ти лучших студентов визит на выставку InnoTrans.

В состав делегации вошли самые талантливые и перспективные студенты Украинской государственной академии железнодорожного транспорта, Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна и Государственного экономико-технологического университета транспорта.

В Берлине наши студенты знакомятся с передовыми технологиями и новинками, встречаются со специалистами и общаются с коллегами. В частности, программой предусмотрены визиты на стенды ведущих компаний отрасли – ALSTOM Transport, Pendolino, Bombardier Transportation GmbH, Siemens AG, PESA Bydgoszcz SA и др.

Борис Колесников во время выставки InnoTrans пообщался с украинскими студентами. «Им очень понравилось на Берлинском форуме. Значит, мы все сделали правильно», – сказал народный депутат Украины.

Напомним, что с 23 по 26 сентября в Берлине проходит международная выставка транспортных технологий InnoTrans. Это юбилейное, 10-е в истории мероприятие – крупнейшее за все времена. 2 758 экспонатов из 55-ти стран заняли все 200 тысяч кв. м. выставочного центра Messe Berlin. В экспозиции под открытым небом представлено почти полторы сотни инновационных рельсовых транспортных средств. По прогнозам организаторов, на выставке побывают свыше 100 тысяч посетителей со всего мира