СБУ предупреждает о «фейковых» электронных рассылках от имени госорганов

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, от имени Государственной фискальной службы Украины с электронных почтовых ящиков kabminonline@minrd.gov.ua, nalogs_ki@minrd.gov.ua, nalogs@ minrd.gov.ua и nalogs_ua@minrd.gov.ua распространяются письма, которые содержат вредные вирусы.

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Установлено, что эти электронные адреса не зарегистрированы в Государственной фискальной службе Украины, при этом они имеют доменное имя, подобное официальным электронным адресам органов государственной власти Украины.

Такие «замаскированные» сообщения вроде бы содержат актуальную для граждан информацию об уплате налогов на недвижимое имущество. Для того чтобы побудить получателя открыть прикрепленный файл, в письме содержатся угрозы возможных санкций - подачи судебных исков, наложения ареста на зарплатную или пенсионную карточку, начисление пени на сумму задолженности.

Специалисты СБУ предостерегают, что приложения к электронным письмам содержат вредное программное обеспечение. При получении корреспонденции с этих электронных почтовых адресов вирус поражает компьютерное оборудование и делает его подконтрольным внешнему влиянию.

СБУ устанавливает личности злоумышленников, которые рассылали людям письма с компьютерными вирусами.

О противоправных кибератаках граждане могут сообщить по бесплатному номеру 0 800 501 482 или на электронную почту callcenter@ssu.gov.ua.