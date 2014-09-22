Погода на этой неделе резко изменится, ожидаются сильные дожди и ветер

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

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"На этой неделе мы дождались достаточно резкого изменения погодных условий. ... Мы ожидаем отключение от электроснабжения, локальных подтоплений, штормовую погоду на побережьях морей", - отметил Кульбида.

По его словам, на этой неделе следует ожидать очень сильные дожди на территории Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей, а также на полуострове Крым. В других областях дожди также будут достаточно продолжительными и интенсивными, но их количество будет меньше. Наименьшее количество осадков стоит ожидать жителям западных областей.

Синоптик прогнозирует на этой неделе значительное усиление скорости ветра. Так, 23-24 сентября на территории северных и центральных областей скорость ветра увеличиться до 25-28 м/сек, а с 25 сентября - на территории восточных областей.

"Скорость ветра больше 25 метров за секунду, в соответствии с нашими критериями, относится к категории стихийного метереологического явления",-отметил Кульбида, добавив, что только в западных областях подобного стихийного явления не будет.

Что касается температуры воздуха, синоптик ожидает значительное похолодание до 25 сентября и относительное потепление после 25 и до конца недели.

"Температурный режим будет меняться мало, поскольку преимущественно будет облачная погода. Температурный режим ночью 3-8 градусов, днем 11-16 градусов, и, начиная с 25 сентября, можно ожидать постепенный ежедневный рост температуры на несколько градусов", - сообщил директор Укргидрометцентра.

В Киеве синоптик обещает дождливую погоду с сильным ветром преимущественно 23-25 сентября.

Также синоптик пояснил, что в связи с таким опасным природным явлением можно ожидать масштабные отключения от энергоснабжения. В частности, это затронет северные и центральные области, а также в меньшей степени южные.

Кульбида также сообщил, что из-за большого количества дождей возможны подтопления.

"В результате большого количества осадков, которые кое-где будут достигать месячной нормы, возможны локальные подтопления. Это касается преимущественно южных, центральных и северных областей. Это накопление воды в пониженных рельефах, из-за чего могут быть какие-то локальные подтопления объектов, которые там находятся", - пояснил синоптик.

Также, по его словам, возможна штормовая погода на побережьях Черного и Азовского морей.