"Азов" до сих пор не получил обещанное тяжелое оружие
23:16, 23 сентября 2014Общество
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Воины полка "Азов", который недавно перестал быть батальоном, до сих пор не получили ни обещанных патронов, ни тяжелой техники от украинских силовиков.
"Азов" до сих пор не получил обещанное тяжелое оружие, говорит Билецкий / times.if.ua
Об этом командир полка "Азов" Андрей Билецкий рассказал во время онлайн-конференции на ТСН.иа.
Он подчеркнул, что экипировкой и автотранспортом полк обеспечивают волонтеры.
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А обещанного тяжелого оружия и артиллерии от силовых ведомств полк так и не получил. Мол, пока перемирие - вооружение не дадут.
Андрей Билецкий отметил, что потом это оружие не будет иметь смысла, ведь бойцы не пройдут боевого слаживания.
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