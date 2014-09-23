"Азов" до сих пор не получил обещанное тяжелое оружие

23:16, 23 сентября 2014
Общество
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Воины полка "Азов", который недавно перестал быть батальоном, до сих пор не получили ни обещанных патронов, ни тяжелой техники от украинских силовиков.

/ times.if.ua

Об этом командир полка "Азов" Андрей Билецкий рассказал во время онлайн-конференции на ТСН.иа.

Он подчеркнул, что экипировкой и автотранспортом полк обеспечивают волонтеры.

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А обещанного тяжелого оружия и артиллерии от силовых ведомств полк так и не получил. Мол, пока перемирие - вооружение не дадут.

Андрей Билецкий отметил, что потом это оружие не будет иметь смысла, ведь бойцы не пройдут боевого слаживания.

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