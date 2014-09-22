Прикарпатские волонтеры устроили "распродажу" кевларовых шлемов для нужд АТО

Людям предлагали приобщиться деньгами к делу приобретения и передачи в зону АТО таких нужных бойцам средств безопасности, сообщает ТСН.

По словам волонтеров, они задолжали зарубежным поставщикам, но те согласились дать им товар авансом.

"Часть была предоплата. Но благотворители смогли взять избыток, еще больше - под свое честное слово взяли, что могли, сколько влезло в машину, больше, чем мы просили. И вот этот избыток - 9 тысяч евро только по касках", - пояснил сопредседатель координационного центра быстрого реагирования Ивано-Франковской области Юрий Романюк.

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Итак, 243 новенькие каски на общую сумму в почти полмиллиона гривен энтузиасты выложили на центральной площади Ивано-Франковска перед облгосадминистрацией.

Организаторы предложили горожанам их выкупить и передать бойцам в зону АТО.

Стоимость одного шлема - € 120 евро, то есть почти 2 тыс. гривен. Начало акции оказалось успешным - прохожие сразу выкупили почти 10 штук.