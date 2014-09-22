На освобожденные от боевиков территории вернулись 52 тысячи беженцев

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

“По оперативной информации Межведомственного координационного штаба, в последнее время наблюдается тенденция реверсного перемещения людей: жители Донбасса, которые временно покидали свои дома, начали возвращаться домой”, - отмечает руководитель Межведомственного координационного штаба Василий Стоецкий.

Читайте такжеИнфраструктуре Донецка и Луганска нанесен ущерб на $440 млн - ООНКак уточнил Стоецкий, по состоянию на 22 сентября к местам постоянного проживания вернулись 51 тыс. 811 человек. Только за минувшие сутки домой из разных регионов Украины вернулись 2326 человек.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 19 сентября ООН насчитала 200 тысяч беженцев с Донбасса.