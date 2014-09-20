На Ровенщине прихожане обвинили священника в молитвах за Путина

Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

По свидетельствам крестьян, во время престольного праздника приглашенный батюшка из соседнего села начал молиться в их храме за Путина и «русское войско». После этих слов большая часть прихожан вышли из церкви, а через несколько дней создала общину Киевского патриархата.

В субботу, 20 сентября, внутри этой церкви заперлись те прихожане, которые остались в Московском патриархате. Один из них применил газовый баллон к людям, которые пытались открыть дверь. Мужчину задержали, факт зафиксировали в милиции.

Священник Хотинской церкви Нерукотворного образа Христа Спасителя, который до сих пор был ее настоятелем, уверяет, что сам никогда не молился за Путина, потому что считает его причиной несчастий Украины.

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С инцидентом вокруг церковного здания разбираются правоохранители.

Ровенская епархия Украинской православной церкви Киевского патриархата настаивает на своей непричастности к этим событиям.

В начале сентября архиепископ Ровенский и Острожский УПЦ (МП) Варфоломей обнародовал обращение к своей пастве, в котором заявил, что сторонники УПЦ (КП) своими действиями «отдаляют время возможного объединения в будущем в Единую Православную Церковь».