В Мариуполе слышна стрельба из "Градов", в центре города нет воды

19:09, 19 сентября 2014
Общество
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В Мариуполе со стороны поселков Талаковка и Сартана Ильичевского района стали слышны залпы тяжелых орудий.

REUTERS

Об этом пишет 0629 со ссылкой на местных жителей.

“Все началось сразу с выстрелов “Града”, сейчас слышны более слабые залпы”, - рассказал житель Ильичевского района.

Как сообщили в штабе территориальной обороны города, к ним также поступило множество звонков по данному поводу. Сейчас в штабе устанавливают, что именно подверглось обстрелу. По словам поселкового головы Сартаны Степана Махсмы, в самой Сартане сейчас тихо, но выстрелы слышны. 

"Стреляют со стороны ветряков в направлении села Орловское Тельмановского района", - сообщил он. 

Читайте такжеВ четырех районах Донецка слышны звуки залпов из тяжелых орудий и взрывыКроме того, сообщается, что сегодня произошел прорыв трубопровода возле водонапорной башни. Прорыв магистрального трубопровода, обеспечивающего водоснабжением центр Мариуполя, оставил без воды многие дома.

Читайте такжеВозле Мариуполя пограничники задержали микроавтобус с боеприпасамиРаботники водоканала начали работы по ремонту. По их словам без воды оставлены дома, находящиеся в районе от пр. Ленина до ул. Николаевской и от пр. Металлургов до ул. Артема. 

Как сообщал УНИАН, украинские военные продолжают работы над укреплением блокпостов возле Мариуполя.

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