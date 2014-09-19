В Мариуполе слышна стрельба из "Градов", в центре города нет воды

Об этом пишет 0629 со ссылкой на местных жителей.

“Все началось сразу с выстрелов “Града”, сейчас слышны более слабые залпы”, - рассказал житель Ильичевского района.

Опять в #Мариуполь слышны залпы- Мирный, Каменск, Талаковка, Сартана, Волонтеровка, слышно практически во всем Ильичевском районе. — em vm (@EmMemvm) September 19, 2014

Как сообщили в штабе территориальной обороны города, к ним также поступило множество звонков по данному поводу. Сейчас в штабе устанавливают, что именно подверглось обстрелу. По словам поселкового головы Сартаны Степана Махсмы, в самой Сартане сейчас тихо, но выстрелы слышны.

"Стреляют со стороны ветряков в направлении села Орловское Тельмановского района", - сообщил он.

Читайте такжеВ четырех районах Донецка слышны звуки залпов из тяжелых орудий и взрывыКроме того, сообщается, что сегодня произошел прорыв трубопровода возле водонапорной башни. Прорыв магистрального трубопровода, обеспечивающего водоснабжением центр Мариуполя, оставил без воды многие дома.

Читайте такжеВозле Мариуполя пограничники задержали микроавтобус с боеприпасамиРаботники водоканала начали работы по ремонту. По их словам без воды оставлены дома, находящиеся в районе от пр. Ленина до ул. Николаевской и от пр. Металлургов до ул. Артема.

Как сообщал УНИАН, украинские военные продолжают работы над укреплением блокпостов возле Мариуполя.