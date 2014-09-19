Украинские военные в Мариуполе продолжают совершенствовать систему блокпостов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«В Мариуполе воинские части и подразделения Национальной гвардии Украины продолжают совершенствование системы блокпостов, изолируя захваченный боевиками район», - сказал он.Читайте такжеУлицы Мариуполя патрулируют сводные отряды местной и киевской милиции

По словам Лысенко, благодаря ужесточению контрольно-пропускного режима, значительно уменьшилось количество случаев проникновения на территорию города диверсионных групп и распространения провокационной агитационной литературы.

Кроме того, Лысенко сообщил, что завтра и в воскресенье в Мариуполе будут праздновать День города. В программе – парад украинских вышиванок, концерт с участием лучших творческих коллективов Мариуполя и молебен за мир и поддержку Вооруженных сил Украины.Читайте такжеВ Мариуполе участились полеты беспилотников

«Обеспечивать покой мирных граждан и порядок в городе во время праздничных мероприятий будут воины Национальной гвардии и правоохранители, среди которых работники бывшего спецотряда милиции «Беркут», оставшиеся верными присяге», - добавил спикер СНБО.