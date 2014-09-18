В Виннице установили мемориальную доску в честь погибшего в АТО Героя Украины Могилко

10:42, 18 сентября 2014
Общество
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В Виннице установлена мемориальная доска в честь Константина Могилко, который погиб в ходе выполнения боевого задания в зоне АТО и посмертно удостоен звания Герой Украины.

Меморіальну табличко встановлено у школі/ vn.20minut.ua

Как передает корреспондент УНИАН, мемориальная доска установлена в школе-гимназии №23 в среду, 17 сентября.

Инициаторами установления доски стали родители учеников школы, ведь одно время Могилко учился и окончил школу №23.

Как рассказал УНИАН отец ученицы этого учебного заведения, доска была вычеканена из камня вручную. Доску с портретом Могилко и надписью «Герои не умирают.» разместили на фасаде школы у парадного входа.

В открытии мемориальной доски приняли участие и родители погибшего летчика, которые поблагодарили за уважение их погибшему сыну.

Планируется также создание и музея Могилко, а родители летчика уже изъявили готовность передать ценные вещи своего сына - Героя Украины, который с детства мечтал о небе.Читайте такжеЗвание Героя Украины посмертно присвоено офицерам-участникам АТО Сенюку, Могилко и Кульчицкому

По окончании торжественного мероприятия школьников старших классов пригласили в актовый зал для просмотра документального фильма о жизни Могилко и встречи с создателями этой ленты.

Как сообщал УНИАН, в Виннице 4 сентября был представлен фильм о винничанине Герое Украины Могилко, который ценой собственной жизни спас десятки жителей Славянска. Лента создавалась на благотворительные средства и при содействии областной государственной администрации.

Справка УНИАН. Константин Могилко – винницкий пилот, погибший в июне при исполнении боевого задания в зоне АТО, посмертно удостоен звания Герой Украины. Он отвел подбитый террористами самолет от жилого квартала г. Славянск, тем самым ценой собственной жизни спас жизни мирных жителей.

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