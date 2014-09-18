Порошенко: Украина придает приоритетное значение развитию отношений с диаспорой (фото)

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время встречи с руководством Конгресса украинцев Канады и Всемирного конгресса украинцев в ходе визита в Канаду, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Петр Порошенко отметил чрезвычайно активную позицию украинской общины в Канаде, в частности, в поддержке евроинтеграционных стремлений государства и распространении правдивой информации о событиях в Украине.

Читайте такжеПорошенко прибыл с визитом в Канаду (фото)

Президент Конгресса украинцев Канады Павел Грод, приветствуя президента, отметил, что канадцы не только поддерживают дух, но и активно действуют для поддержки украинцев сегодня. В частности, канадская диаспора активно работает со странами НАТО, чтобы донести необходимость поддержки Украины, подчеркнул он.

Глава государства заявил, что Украина сегодня больше всего нуждается в мире. «Мир мы получим тогда, когда будем сильными. Для этого нуждаемся в мировой поддержке и помощи».

Пользуясь случаем, президент поблагодарил всех украинцев мира за мощную поддержку Украины и за программу диаспоры по помощи детям героев Небесной сотни. Петр Порошенко выступил с инициативой распространить эту программу на детей военных, погибших в зоне антитеррористической операции. «Все дети должны чувствовать, что они – дети героев Украины», - заявил глава государства.