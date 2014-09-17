В Днепропетровске задержали офицера военкомата, который за взятки освобождал от мобилизации

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

«Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой разоблачили и пресекли противоправную деятельность должностного лица одного из военкоматов Днепропетровска, который во время проведения мобилизации получал взятки от призывников за освобождение от службы», - говорится в сообщении.

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В частности, по данным СБУ, установлено, что офицер военкомата вымогал 6 тыс. грн от местного жителя за предоставление медицинского заключения о непригодности к военной службе.

«15 сентября с.г. сотрудники СБУ задержали взяточника в рабочем кабинете», - отметили в пресс-центре.

По материалам СБУ военной прокуратурой Днепропетровского гарнизона открыто уголовное производство в отношении офицера отдела комплектования военкомата по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.