В Харьковской области неизвестные забросали гранатами военкомат

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-офицер харьковского регионального медиа-центра Министерства обороны Дмитрий Горбунов, происшествие произошло сегодня в 1.47.

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По его информации, в фасадную часть Лозовского объединенного райвоенкомата неизвестные бросили 2 гранаты, вероятно, РГД-5. В результате двух взрывов повреждена фасадная часть здания, входные двери военкомата, было разбито несколько окон. Никто из военнослужащих или гражданских работников военкомата не пострадал. Злоумышленники пока не задержаны.

Дмитрий Горбунов добавил, что в настоящее время на месте происшествия работают милиционеры Лозовского райотдела, представители военной прокуратуры, Военной службы правопорядка. Продолжается следствие.

Дмитрий Горбунов подчеркнул, что это уже шестой случай вооруженных нападений на военкоматы в Харьковской области.