На Харьковщине в течение августа-сентября мобилизуют более 3 тысяч мужчин
В рамках третьей волны мобилизации на Харьковщине в течение августа-сентября в части Вооруженных Сил и других силовых ведомств Украины будут призваны более 3000 мужчин и мобилизовано почти 200 единиц автомобильной техники.
Заместитель военного комиссара Харьковского областного военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин рассказал, что военкоматами, расположенными на Харьковщине, уже призвано около 1000 человек. За последние две недели отправлено в воинские части более 40 транспортных средств, полученных от автомобильных предприятий.
"В настоящее время мы известили более 10 тысяч человек о прибытии в военные учреждения по месту жительства для всестороннего изучения. К сожалению, немало граждан просто не открывают двери перед военнослужащими или всячески обманывают о местонахождении мужчин. Поэтому приходится обращаться к работникам милиции. Есть и другие случаи, связанные с запугиванием наших офицеров. Однако, уверяю, все задачи, поставленные перед нашим регионом, будут выполнены в срок", - сообщил офицер.
Параллельно с мобилизационными мероприятиями в Харьковской области активно проводится разъяснительная работа среди бывших военнослужащих.
"Мы приглашаем всех настоящих патриотов из числа ветеранов войск специального назначения, бывших воинов-десантников или морских пехотинцев не зависимо от возраста прийти к райвоенкоматам и вступить в ряды боевых частей, которые будут направлены в зону антитеррористической операции. Бесценный опыт данных лиц необходим для скорейшего установления мира в государстве", - рассказал полковник Юрий Калгушкин .
Тем временем из областного сборного пункта Тернопольского областного военного комиссариата состоялась очередная отправка в военные учебные части Вооруженных Сил Украины мобилизованных граждан области. По словам военного комиссара Тернопольского объединенного городского военкомата подполковника Владимира Гурюка, все мобилизованные отправляются в воинские части западного региона, где пройдут боевое слаживание в составе своих подразделений.
"Подчеркиваю, что ни один мобилизованный в зону АТО не едет. Военный комиссариат отправляет тернополян на военные учения. Возобновление военных навыков будет проходить на базе воинских частей от 30 до 50 дней в зависимости от воинских специальностей. После этого, если будет приказ вышестоящего командования, то воинское подразделение или воинская часть отправится выполнять задачи по назначению", - отметил подполковник Владимир Гюрюк.