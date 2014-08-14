На Харьковщине в течение августа-сентября мобилизуют более 3 тысяч мужчин

Заместитель военного комиссара Харьковского областного военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин рассказал, что военкоматами, расположенными на Харьковщине, уже призвано около 1000 человек. За последние две недели отправлено в воинские части более 40 транспортных средств, полученных от автомобильных предприятий.

"В настоящее время мы известили более 10 тысяч человек о прибытии в военные учреждения по месту жительства для всестороннего изучения. К сожалению, немало граждан просто не открывают двери перед военнослужащими или всячески обманывают о местонахождении мужчин. Поэтому приходится обращаться к работникам милиции. Есть и другие случаи, связанные с запугиванием наших офицеров. Однако, уверяю, все задачи, поставленные перед нашим регионом, будут выполнены в срок", - сообщил офицер.

Параллельно с мобилизационными мероприятиями в Харьковской области активно проводится разъяснительная работа среди бывших военнослужащих.

"Мы приглашаем всех настоящих патриотов из числа ветеранов войск специального назначения, бывших воинов-десантников или морских пехотинцев не зависимо от возраста прийти к райвоенкоматам и вступить в ряды боевых частей, которые будут направлены в зону антитеррористической операции. Бесценный опыт данных лиц необходим для скорейшего установления мира в государстве", - рассказал полковник Юрий Калгушкин .

Тем временем из областного сборного пункта Тернопольского областного военного комиссариата состоялась очередная отправка в военные учебные части Вооруженных Сил Украины мобилизованных граждан области. По словам военного комиссара Тернопольского объединенного городского военкомата подполковника Владимира Гурюка, все мобилизованные отправляются в воинские части западного региона, где пройдут боевое слаживание в составе своих подразделений.

"Подчеркиваю, что ни один мобилизованный в зону АТО не едет. Военный комиссариат отправляет тернополян на военные учения. Возобновление военных навыков будет проходить на базе воинских частей от 30 до 50 дней в зависимости от воинских специальностей. После этого, если будет приказ вышестоящего командования, то воинское подразделение или воинская часть отправится выполнять задачи по назначению", - отметил подполковник Владимир Гюрюк.