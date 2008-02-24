В Севастополе открыли памятник «Настоящему мужчине» (фото)

Необычный монумент появился в севастопольском детском городке «Лукоморье» . Торжественное открытие памятника "Настоящему мужчине" прошло 23 февраля, как раз к празднику, в который принято поздравлять представителей сильного пола.

«Народная мудрость гласит, что внешность в мужчине - не главное, и он вообще может быть чуть красивее обезьяны, - с улыбкой говорит директор «Лукоморья» Николай Помогалов. - Вот я и заказал нашему скульптору Владимиру Соколовскому памятник древнему человеку. Австралопитек был еще не совсем сапиенс, но уже и не обезьяна, а по надежности, храбрости, умении обеспечивать и защищать свою семью давал фору многим современным мужчинам».

По материалам "КП в Украине"

Фото УНИАН