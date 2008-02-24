В США отметили худшие работы в кино

Призы за худшие работы в кино раздают по традиции на день раньше вручения «Оскаров». От этой церемонии шоу «Золотая малина» отличается тем, что проходит с меньшим размахом. Устроители праздника делают главную ставку на юмор, передает НТВ.

В этом году абсолютным победителем по количеству полученных золотых ягод стала голливудская звезда Линдси Лохан. Авторы премии по достоинству оценили ее работу в триллере «Я знаю, кто убил меня». Лохан признана «худшей актрисой года», которая снялась в «худшем фильме».

Достойную конкуренцию юной кинодиве составил знаменитый комик Эдди Мёрфи. Он получил «малину» за роль в комедии «Уловки Норбита».