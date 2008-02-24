В Киеве женщина задушила своего внука
13:13, 24 февраля 2008Общество
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Она пыталась покончить с собой
Сотрудники милиции Дарницкого района Киева задержали женщину 1954 года рождения, которая задушила своего малолетнего внука, после чего пыталась покончить жизнь самоубийством.
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г.Киеве, трагедия разыгралась 23 февраля утром в одном из домов по улице Григоренко.
Мотивы и обстоятельства происшедшего уточняются. В отношении задержаной возбуждено уголовное дело.
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