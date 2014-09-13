На Николаевщине задержали диверсантов, планировавших теракты

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Сегодня в результате спецоперации контрразведки СБУ задержана особо опасная диверсионная группа, которая по заданию ГРУ ГШ РФ планировала теракты и диверсии на стратегических объектах Николаевской области», - говорится в сообщении СБУ.

По информации Службы безопасности, в состав группы диверсантов входили трое граждан Украины, а руководителем группы был бывший десантник, который прошел диверсионную подготовку на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым.

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«Диверсанты были задержаны, когда проводили рекогносцировку в районе железнодорожного моста, который имеет стратегическое значение. У злоумышленников изъято три пистолета для бесшумной стрельбы, более 60 патронов к ним, 17 детонаторов МД-5, две противопехотные и одна магнитная мина, большое количество пластида», - сообщили в СБУ.

При этом правоохранители установили, что оружие и взрывчатку диверсанты получили от представителей российской спецслужбы и контрабандным путем ввезли в Украину.

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Процессуальные действия продолжаются.