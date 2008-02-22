Представитель МВФ: ограничение дефицита бюджета - шаг к снижению инфляции

Более низкий уровень дефицита бюджета 2008 года помог бы снизить давление со стороны спроса, которое на текущем этапе вносит наибольший вклад в нарастание инфляции, заявил УНИАНПостоянный Представитель Международного Валютного Фонда в Украине Балаж Хорват. В нынешних условиях осмотрительность в фискальной сфере особенно важна, поскольку это позволит избежать риска того, что высокий уровень инфляции оформится в инфляционные ожидания, и будет заложен в заработной плате. Как только такие ожидания окрепнут, считает Представитель МВФ в Украине, обеспечение снижения уровня инфляции будет даваться очень дорогой ценой.

В этой связи сдерживание бюджетных расходов, по мнению господина Хорвата, является краеугольным камнем взвешенной фискальной стратегии. Он напомнил, что новые расходные инициативы включают единовременные наличные выплаты из бюджетных средств в счет компенсации утерянных сбережений, а также рассматриваются новые инициативы, в частности, для расширенного финансирования поддерживаемой правительством программы ипотеки. Необходимо сдерживать рост расходов на социальные нужды, которые в рамках бюджета на 2008 год были увеличены на 40 процентов по ставнению с запланированными показателями бюджета на 2007 год, а также рост заработной платы. Темпы их роста превышают темпы роста общего объёма бюджетных расходов, а также возможности государства в отношении их финансирования.

Относительно макроэкономических параметров, которые будут закладываться в основу изменений в бюджет, господин Хорват отметил критическую важность реалистичности макроэкономических предположениях. В частности, не следует закладывать в бюджет нереально низкие темпы инфляции или завышеный уровень номинального ВВП.