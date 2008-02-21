НБУ вводит в обращение памятную монету “Скифское золото” (фото)

Национальный банк Украины, продолжая серию “Самая маленькая золотая монета”, вводит в обращение 22 февраля памятную монету “Скифское золото” номиналом 2 гривни, посвященную образцу скифской культуры – пластине-аппликации IV ст. до н.э. с изображением богини Апи – праматери скифов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацбанка, на аверсе монеты в кругу из бус размещен малый Государственный Герб Украины, над которым – год чеканки монеты – 2008; между кругом и кантом монеты – надписи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (вверху), 2 ГРИВНІ (внизу), а также обозначение металла, его пробы – Au 999,9 (слева), масса – 1,24 и логотип Монетного двора Национального банка Украины (справа).

На реверсе монеты изображена золотая пластина-аппликация в виде змееногой богини Апи.

Художники – Владимир ДЕМЬЯНЕНКО (аверс), Борис ГРУДЕНКО (реверс). Скульпторы – Владимир ДЕМЬЯНЕНКО, Святослав ИВАНЕНКО.

Памятная монета номиналом 2 гривни является действительным платежным средством Украины и обязательна к приему без любых ограничений по ее номинальной стоимости ко всем видам платежей, а также для зачисления на расчетные счета, вклады, аккредитивы и для переводов.