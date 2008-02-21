Погода на выходные

В ближайшие дни в Украине синоптики прогнозируют потепление, существенных осадков не ожидается.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра, 22 февраля, только в западных, а утром и днем и в северных областях местами небольшой дождь с мокрым снегом.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в восточных областях и в Карпатах до 6° мороза; днем 3-8° тепла, В Одесской области и в Крыму местами 10-12° тепла, в Карпатах от 3° мороза до 2° тепла.

23 февраля в Украине облачно с прояснениями, временами дождь; 24 февраля переменная облачность, без существенных осадков, толькот ночью и утром в восточных областях мокрый снег.

Температура ночью 23 февраля 0-5° тепла, 24 февраля от 2° мороза до 3° тепла; днем 2-7° тепла, 23 февраля в южных областях и Крыму 7-12° тепла.

25-26 февраля синоптики осадков не ожидают. Температура ночью 0-5° тепла, в восточной части местами 1-3° мороза; днем 4-10° тепла, в Одесской области 11-16°, 25 февраля в западных областях, 26 февраля в южной части 9-13° тепла; в Карпатах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла.

27 февраля - 1 марта в Украине временами дожди, на юге преимущественно без осадков. Температура ночью 2-8° тепла, днем 7-12°, на юге и западе до 15° тепла.

В Киеве завтра ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью около 0°, днем 5-7° тепла.

23 февраля в столице облачно, временами дождь; 24 февраля переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью 23 февраля 2-4° тепла, 24 февраля 0-2° тепла; днем 4-6° тепла.

25 февраля в Киеве без осадков, 26 февраля местами небольшой дождь. Температура ночью 3-5° тепла; днем 8-10°.