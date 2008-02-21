Луценко прокомментировал драку в Ужгороде

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО называет дискредитацией Министерства внутренних дел распространенную некоторыми СМИ информацию о массовой драке милиционеров в одном из ресторанов Ужгорода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

По его словам, причиной категорических материалов в средствах массовой информации «является конфликт мэра Ужгорода с правоохранительными органами».

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что инцидент в Ужгороде был спровоцирован криминальными элементами, которые находились в ужгородском ресторане одновременно с 15 сотрудниками кировоградской милиции и спецподразделения «Беркут». По словам министра, криминальные элементы вызвали себе на помощь своих товарищей с бейсбольными битами.

Ю.ЛУЦЕНКО признался журналистам, что «милиция не ангелы». В то же время он заверил, что в милиции "есть система готовности к ежедневному подвигу, и не надо судить о деятельности правоохранительных органов через призму отдельных ее представителей".

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-секретаря городского председателя Ужгорода Олега ПОДЕБРИЯ, 6 февраля в ресторане "Деца у нотаря" группа работников "Беркута" численностью 20 лиц проводила банкет. В этом же заведении отдыхали работники закарпатской ГАИ, которые провожали своих кировоградских коллег. По неясным причинам между работниками правоохранительных органов завязалась драка. Работники ГАИ вызвали подмогу. В свою очередь, "Беркут" вызвал свой дежурный наряд, который также приехал и включился в драку.

Дальше по телефонному звонку гражданина Л. в ресторан прибыли незнакомцы с бейсбольными битами. Последними на место драки приехали представители спецподразделения "Сокол".

В то же время в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины заявили, что конфликт в ужгородском ресторане, где 6 февраля во внеслужебное время (в гражданской одежде и без оружия) отдыхали несколько работников ГАИ и спецподразделения «Беркут», спровоцировал один из присутствующих там жителей Закарпатья.

"Упомянутому юнцу, который находился под хмельком, почему-то показалось, что один из присутствующих там работников ГАИ безосновательно составил административный протокол относительно нарушения их знакомым Правил дорожного движения. При этом мужчина вызвал по телефону «на помощь» несколько своих дружков, которые, прибыв на место события, попробовали вызвать стражей порядка на улицу, чтобы «поговорить». Упомянутым лицам так и не удалось реализовать свой воинственный запал, поскольку на место события прибыло несколько нарядов милиции, локализовавших конфликт еще до возможного его перерастания в физическое столкновение между участниками инцидента", - сообщили в ДСОМВД.

При этом, подчеркивают работники милиции, ни огнестрельное оружие, ни спецсредства ими не применялись.