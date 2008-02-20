По продолжительности жизни Украина - предпоследняя среди стран Европы

По продолжительности жизни Украина в настоящее время занимает предпоследнее место среди стран Европы, опережая лишь Россию. Об этом сегодня сообщила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла ЛИБАНОВА во время презентации проекта Концепции Общегосударственной целевой социальной программы "Здоровая нация".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, руководитель этого ведомства Юрий ПАВЛЕНКО сообщил, что Целевая программа «Здоровая нация» разрабатывается по инициативе Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, который в сентябре прошлого года выразил обеспокоенность состоянием здоровья нации.

Ю.ПАВЛЕНКО отметил, что Министерство вместе с Институтом демографии и социальных исследований обратились к этой проблематике еще в 2005 году, когда совместно была разработана и утверждена на государственном уровне Стратегию демографического развития.

«Уже тогда мы видели, что такие показатели качества жизни украинцев как продолжительность жизни, уровень заболеваемости и тому подобное – является кричащими для европейской страны, – отметил министр. – Потому было решено разработать Стратегию для исправления ситуации».

Председатель Национального совета по вопросам здравоохранения при Президенте Украины Николай ПОЛІЩУК сообщил, что здоровье человека зависит на 20% от генетических факторов, на 17–20% - от состояния окружающей среды и на 50–53% - от здорового образа жизни.

При этом министр сообщил, что выдающиеся спортсмены теперь не будут рекламировать алкогольные напитки. По словам Ю.ПАВЛЕНКО, со спортсменами, которые принимали участие в подобных рекламных роликах, состоялись переговоры, в результате чего такая реклама исчезла с экранов телевизоров.

По словам Ю.ПАВЛЕНКО, программа будет предусматривать целый ряд конкретных мероприятий: от пропаганды здорового образа жизни до возведения спортивных объектов. Министр отметил, что на сегодняшний день украинцы лишь на 5% обеспечены бассейнами, приблизительно на 50% – открытыми площадками. Потому одним из главных заданий государства есть создание условий для ведения здорового образа жизни.

Программа рассчитана на реализацию на протяжении 2009-2013 годов. Среди ожидаемых результатов – увеличение средней продолжительности жизни мужчин на 2 года, а женщин – на 1 год. Также планируется уменьшить на 15% смертность людей работоспособного возраста и тому подобное.

Минсемьи не предоставило информации о средней продолжительности жизни в Украине на сегодняшний день.

Справка УНИАН. По информации СМИ, в 2006 году по уровню продолжительности жизни Украина занимала 113 место со средним показателем 66 лет. Для женщин в Украине средняя продолжительность жизнь, приблизительно, 73,5 года, а для мужчин - 67 лет.

По информации газеты «Украина молода» (№103 за 12.06.2007), в Украине нетипичная структура смертности - треть от умерших составляют люди допенсионного возраста. В нашей стране более 40 процентов юношей 16-18-летнего возраста не имеют шансов дожить до 60-летнего возраста. Беспокоит и тот факт, что за последние 15 лет население Украины сократилось более чем на 5 миллионов. За это время рождаемость уменьшилась на 40 процентов, а смертность увеличилась на 30 процентов. Постоянно растет смертность среди населения работоспособного возраста - на протяжении 2000-2005 годов смертность мужчин в работоспособном возрасте выросла на 12,2 процента, среди женщин - на 9 процентов.

По информации издания, при общей продолжительности жизни 67,5 года (61,7 - для мужчин и 73,4 - для женщин) продолжительность здоровой жизни в Украине составляет 55 лет для мужчин.