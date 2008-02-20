В Киеве накрыли два «виртуальных борделя»

Сотрудники столичного Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, прекратили работу двух "виртуальных борделей". Хозяйка студий, в которой предоставлялись интимные услуги через Интернет, привлечена к уголовной ответственности.

Как сообщает ЛІГАБізнесІнформ со ссылкой на Центр связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве, хозяйка двух "виртуальных борделей" организовала их совместно с гражданином США. Работали эти заведения более двух лет. Девушек для работы подбирали с помощью рекламных объявлений в журналах "Пропоную роботу" и "Робота для жінок". Содержание объявления было таким: "Требуются молодые девушки возрастом от 18 до 25 лет, работа в офисе, заработное жалованье от $400". На такую вакансию соглашалось немало девушек.

Девушки-модели с помощью веб-камер и компьютеров распространяли в режиме он-лайн свои изображения порнографического характера. Шесть сайтов, на которые размещалось видео, были зарегистрированы на серверах, установленных в США. Трансляция видеозаписей осуществлялась в странах Западной Европы и Америки, вход на эти сайты в Украине был заблокирован.

Согласно графику, на студиях ежесуточно, по 12 часов в две смены, работали около 30 женщин. В среднем заработная плата девушек составляла от $1000 до $2500 в месяц. Заработок зависел от внешности, умения расковано вести себя и общаться.

Во время проведения обысков на студиях выявлено и изъято 15 компьютеров и 7 видеокамер. В данное время в отношении организатора заведения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (изготовление и распространение кино-, видеопродукции и компьютерных программ порнографического характера).